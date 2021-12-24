Танкер Delfi: власник хоче заборонити підйом судна

Власник затонулого в Одесі танкера Delfi звернувся до суду з позовною заявою про заборону на підйом судна.
Зазначені дії можуть свідчити про спробу заблокувати підняття танкера, за яке в серпні взялася держава після низки невдалих спроб судновласника.
Cейчас питанням підняття танкера займаються дві авторитетні компанії одеситів "Бруклін-Київ" і "Краншип", які запропонували свою безкоштовну допомогу державі.
Також нагадаємо, судновласник Delfi повинен був підняти танкер до 1 квітня, але в процес вклинилася Генпрокурор, яка продовжила йому термін. Остання невдала спроба підняти танкер була в кінці липня, коли обірвалися троси.
Тим часом експерти не розуміють, чому судновласник Delfi все ще висуває претензії до держави, замість того, щоб понести покарання за скоєне.
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