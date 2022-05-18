Танцюрист балету Дорофеєвої Євген Гончаренко вийшов з коми

12:37 16 серпня Київ, Україна

Радісна новина для фанатів співачки Наді Дорофеєвої. Танцюрист її балету Євген Гончаренко, який після удару, отриманого від співробітника УДО, знаходився в комі - відкрив очі. Про те, що її син вийшов з коми, в Facebook написала його мати Ірина Гончаренко.

"Женя прокинувся! Рухаємося далі!", - написала мати побитого хлопця.

Євген пробув в комі більше двох тижнів. У нього були важкі травми голови. Раніше Гончаренку зробили трепанацію черепа. Через велику рану на голові розміром 10 на 10 сантиметрів в палату нікого не пускали.

Лікування обходилося від трьох до п'яти тисяч гривень. Гроші допомагав збирати благодійний фонд.

Нагадаємо, в Києві біля виходу з нічного клубу Lift побили танцюриста балету Дорофеєвої.