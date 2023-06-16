Таємна операція "Black Box": збитки окупантам на $700 млн

Таємна операція "Black Box" Міністерства оборони України завдала окупантам збитків на суму понад 700 мільйонів доларів лише за останній місяць.
Результати цієї операції були помітні на різних об'єктах, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР МОУ) України.
За інформацією від ГУР МОУ, з квітня по травень 2023 року результати операції Black Box були видні в логістичних центрах, транспортних вузлах, місцях скупчення військової техніки, а також з іншими стратегічно важливими цілями.
Як пояснив начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку зараз можна оприлюднити.
Результати цієї операції були помітні на різних об'єктах, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР МОУ) України.
За інформацією від ГУР МОУ, з квітня по травень 2023 року результати операції Black Box були видні в логістичних центрах, транспортних вузлах, місцях скупчення військової техніки, а також з іншими стратегічно важливими цілями.
Як пояснив начальник ГУР МОУ генерал-майор Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку зараз можна оприлюднити.
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