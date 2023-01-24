Таїсія Повалій: росія "рятує" Україну, а путін "позбавляє світ від нацизму"

13:54 24 січня Київ, Україна

Відома співачка родом з України, але активно підтримує війну росії в нашій країні, Таїсія Повалій зробила цинічну заяву. Вона відкрито сказала, що на боці росії. Відповідне інтерв'ю із зіркою опублікувало видання Дні.ру.

Артистка вважає, що росія "рятує" Україну.

"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому перебуває сьогодні моя Україна, до нормального життя. Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей. Я чекала настання часу справедливості. Зрештою, він настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і точиться боротьба... У тому, що сьогодні робить росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що росія зараз мене захищає», – видала Повалій.

За її словами, путін виконує історичну місію.

"Володимир путін для мене - це та людина, яка в силах зберегти сильну росію і позбавити світ від нацизму, з яким я зіткнулася безпосередньо. Це його історична місія, як на мене”, - сказала зрадниця.

Нагадаємо, що син Таїсії Повалій зрікся матері після її виступу в кремлівському палаці.