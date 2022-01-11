Сини принцеси Діани встановлять в Лондоні статую матері-леді Ді

Пам'ять про народну принцесі леді Ді живе в серцях не тільки британців, але і багатьох людей з усього світу. До сих пір її ім'я не сходить з телевізійних екранів і сторінок преси.

Як повідомила служба ВВС , принци Вільям і Гаррі три роки тому замовили статую своєї матері принцеси Діани, яку планують встановити в Лондоні в наступному році в день її ювілею.

Так, скульптуру на замовлення синів Діани, датованому 2017 роком, створить Іен Ренк-Бродлі - автор портрета королеви Єлизавети II, зображеного на всіх британських монетах.

Статую поставлять в саду Кенсингтонського палацу 1 липня 2021 року. Особливості її зовнішнього вигляду не розголошуються, зазначено в повідомленні.

За даними ВВС, в Кенсінгтонських садах уже розташована меморіальна дитячий майданчик, присвячена пам'яті принцеси, а в Гайд-парку знаходиться меморіальний фонтан.

Як повідомлялося, дворецький Діани Пол Баррел поділився раніше невідомим її листом синам. Леді Ді написала про любов до Вільяму і Гаррі.

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