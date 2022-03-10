Син депутата британського парламенту приїхав добровольцем воювати за Україну
07:33 10 березень Київ, Україна
Серед британських добровольців, котрі вирушили воювати за Україну, є син британської депутатки, 30-річний Бен Грант.
Бен - колишній спецпризначенець Королівської морської піхоти з досвідом служби понад 5 років, пише видання Evening Standart.
Це син Хелен Грант, члена британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше була міністром спорту Великої Британії.
Грант вирішив приїхати до України після того, як побачив відео бомбардування одного з українських житлових будинків, на яких було чутно дитячий крик.
"Я батько трьох дітей, і, якби це були мої діти, я знаю, що я зробив би - я пішов би і бився. Потім я подумав, що ще мені потрібні були б люди з бойовим досвідом, які зможуть прийти і допомогти мені врятувати мою сім'ю», — каже Грант.
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Коментарі
Jbaper хороший сын у Хелен Грант
ольга Я дуже люблю Англію. У мене в Англії живе чи жила (1924 р.н) рідна сестра по-батькові. Так склалася доля, що перша дружина мого тата виїхала з донькою (звати Геля, чи Марися) в Англію в період першої свтової війни. В мого тата мама була сліпою і він не міг її залишити саму. Потім була окупація Західної України СССР і звязок був недопустим. Тому я ще більше дякую пану Гранту і буду молитися за його щасливе повернення додому після закінчення війни в Україні
Степан Українці, почитайте і порівняйте патріотичний порив Гранта захищати дітей в Україні, та численних "злодїв в законі", які сидять у барах та ресторанах в Західній Україні і чекають, коли ті, хто на них горбатився, звільнять для них Україну, щоб можна було далі продовжувати їх грабувати.
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