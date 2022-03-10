Син депутата британського парламенту приїхав добровольцем воювати за Україну

07:33 10 березень Київ, Україна

Серед британських добровольців, котрі вирушили воювати за Україну, є син британської депутатки, 30-річний Бен Грант.

Бен - колишній спецпризначенець Королівської морської піхоти з досвідом служби понад 5 років, пише видання Evening Standart.



Це син Хелен Грант, члена британського парламенту від Консервативної партії та радниці Бориса Джонсона. Раніше була міністром спорту Великої Британії.



Грант вирішив приїхати до України після того, як побачив відео бомбардування одного з українських житлових будинків, на яких було чутно дитячий крик.