Понад 40 тисяч українських студентів переведуть на бюджетне навчання

18:12 25 жовтня Київ, Україна

В Україні 46 тисяч студентів окремих категорій підтверджено на переведення з контракту на бюджет. Про це заявив під час телемарафону міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Максимально очікувана цього року кількість таких студентів 87 тисяч. Наразі підтверджено близько 46 тисяч. Процес продовжується", - сказав Шкарлет.



До цих категорій належать:

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

жителі особливо небезпечних територій.

"Через пов'язані з війною обставини таке рішення вимагатиме додатково близько 9 млрд грн до 2025 року включно. У 2022 році ця сума становить понад 363 млн гривень", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій в Україні зможуть перевестися на бюджетне навчання. Це стосується студентів, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця.