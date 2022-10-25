Понад 40 тисяч українських студентів переведуть на бюджетне навчання

В Україні 46 тисяч студентів окремих категорій підтверджено на переведення з контракту на бюджет. Про це заявив під час телемарафону міністр освіти Сергій Шкарлет.
До цих категорій належать:
- діти загиблих захисників України;
- учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни;
- діти учасників бойових дій;
- жителі особливо небезпечних територій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій в Україні зможуть перевестися на бюджетне навчання. Це стосується студентів, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця.
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