Своїм погромом хасиди осквернили могилу Рабі Нахмана в Умані

Не дивлячись на лояльність українського уряду, який в умовах карантину дозволив хасидським паломникам провести святкування Рош ха-Шана біля могили Рабі Нахмана, гості дозволили собі творити безлади. Ігноруючи всі вимоги карантинних заходів, хасиди, які прибули в Умань, влаштували погром на могилі Рабі Нахмана через карантинні огорожі, встановлені для їхньої безпеки.

На відео видно, як хасиди розхитують і зносять захисні огорожі, встановлені на могилі Рабі Нахмана в Умані. Залізні конструкції були розміщені, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавірусу.

Тим часом у фонді Рабі Нахмана, який є офіційною стороною, що представляє хасидів, заявили, що з порушниками порядку буде проведена роз'яснювальна робота та їхні дії ні в якій мірі не відбивають відносини руху до законів України.

Раніше у фонді імені Рабі Нахмана порівняли карантинний недопуск рабинів і лікарів з Ізраїлю з геноцидом єврейського народу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна на прохання Ізраїлю застосувала сувору політику відносно прибулих в Умань паломників.

Перед цим українська влада багаторазово заявляла, що святкування Рош ха-Шана в Умані в цьому році неможливе та закликала хасидів утриматися від подорожі.