Зведення новин за минулу ніч

07:02 16 березня Київ, Україна

Дайджест новин за ніч:



▪ В Україну прибула чергова партія станцій супутникового інтернету StarLink – він може замінити звичайних інтернет-провайдерів. Такий зв'язок практично неможливо ні зламати, ні відключити.



▪️ Японія вводить заборону на експорт понад 300 товарів та технологій до РФ та Білорусії. Також вводиться заборона на експорт нафтопереробного обладнання та супутніх технологій. Японія забороняє своїм компаніям співпрацю з 49 російськими компаніями, пов'язаними з військовим виробництвом. Крім того, Японія дозволить спрощений в'їзд українцям, які рятуються від війни.

▪️Американський Сенат одноголосно прийняв резолюцію про визнання путіна військовим злочинцем та закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати причетність російських військових до військових злочинів та злочинів проти людяності.



▪Росія замість сина Байдена ввела санкції проти його померлого батька. Покійного батька президента США звуть Джозеф Робінет Байден, а сина Джо Байдена - Джозеф Робінет Байден-молодший. Російські грамоти внесли його до списку без приставки "junior".



▪Центр протидії дезінформації при РНБО: путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів через санкції, що створює передумови до заколоту.