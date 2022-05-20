«Вільне небо»: на Дніпропетровщині пройде авіафест

Дніпропетровська область відзначить 30-річчя Незалежності України видовищним фестивалем «Вільне небо».
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної держадміністрації.
Як повідомили в ОДА, офіційне відкриття заходу відбудеться 21 серпня о 10:00. Авіашоу почнеться опівдні і триватиме 3 години. В повітрі розгорнуть величезний прапор України. Літаки будуть кружляти між хмар у видовищних кульбітах.
Відкриє концертну програму о 15:00 переможниця «Євробачення-2004», народна артистка України Руслана, а о 16:00 її змінить Ivan NAVI.
Протягом дня на аеродромі працюватимуть дитячі майданчики, фудкорти і ярмарок. Вхід для всіх охочих вільний.
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