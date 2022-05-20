«Вільне небо»: на Дніпропетровщині пройде авіафест

17:22 16 серпня Київ, Україна

Дніпропетровська область відзначить 30-річчя Незалежності України видовищним фестивалем «Вільне небо».

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

«Готуємо «Вільне небо-2021» з особливими почуттями. Адже і дата видатна - нашій країні виповниться 30. Шоу буде ще потужнішим. Розширили і концертну програму. Музикою авіафест наповнять популярні співаки», - розповіла заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Ольга Горб.

Як повідомили в ОДА, офіційне відкриття заходу відбудеться 21 серпня о 10:00. Авіашоу почнеться опівдні і триватиме 3 години. В повітрі розгорнуть величезний прапор України. Літаки будуть кружляти між хмар у видовищних кульбітах.



Відкриє концертну програму о 15:00 переможниця «Євробачення-2004», народна артистка України Руслана, а о 16:00 її змінить Ivan NAVI.



Протягом дня на аеродромі працюватимуть дитячі майданчики, фудкорти і ярмарок. Вхід для всіх охочих вільний.