Свобода слова в Інтернеті: Україна визнана частково вільною

15:40 28 вересня Київ, Україна

Згідно зі звітом правозахисної організації Freedom House, Україна потрапила до лав країн з "частковою свободою в Інтернеті".

Про це свідчить звіт Freedom House, опублікований у вівторок, 28 вересня.



Україна набрала 62 бали зі 100 і знаходиться на одному щаблі з Еквадором і Анголою. У той самий час Україна набрала на один бал вище, ніж у 2020 році.



Як відзначили правозахисники, умови для свободи в Інтернеті в Україні покращилися через відсутність перебоїв з Інтернетом і зменшення кількості покарань за онлайн-діяльність користувачів.



При цьому в Україні є проблеми з цензурою - блокують сторінки в соцмережах, політичний, соціальний або релігійний контент, а коментатори в соцмережах маніпулюють громадською думкою.



У Freedom House додали, що в Україні затримують блогерів, нападають і переслідують авторів політичного контенту, а проти опозиції і правозахисних організацій здійснюються кібератаки. Також в країні вводять законодавчі ініціативи, спрямовані на інтернет-цензуру і боротьбу з анонімністю.



Всього Freedom House відзначає, що глобальна свобода Інтернету знижується 11-й рік поспіль. Умови для захисту прав людини в Інтернеті в цьому році погіршилися в 30 країнах і тільки у 18 країнах покращилися. Найбільше зниження відбулося в М'янмі, Білорусі та Уганді.



Нарешті, Ісландія знову стала лідером, а в Китаї сьомий рік поспіль найгірші умови для свободи Інтернету.



