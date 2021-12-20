Свідкові вбивства Гандзюк дали п'ять років умовно

10:52 14 липень Київ, Україна

Підозрюваний член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко, який є свідком у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, пішов на угоду зі слідством. Він отримав п'ять років умовно з випробувальним терміном на три роки за масові заворушення біля Олешківського райради в 2018 році.

Свідок у справі про вбивство Катерини Гандзюк і, за версією слідства, член херсонської організованої злочинної групи Павло Пилипенко пішов на угоду зі слідством і отримав умовний вирок. Про це повідомив прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк Андрій Синюк.

За його словами, Пилипенко отримав п'ять років умовно з випробувальним терміном на три роки за масові заворушення у Олешківського райради в 2018 році. Відповідне рішення 9 липня ухвалила Каховський суд Херсонської області.

20 січня після спецоперації в Херсонській області Пилипенко повідомили про підозру в створенні злочинної організації, масові заворушення і умисному пошкодженні і знищенні чужого майна. Пилипенко взяли під варту і утримували в ізоляторі тимчасового утримання Служби безпеки України і Лук'янівському СІЗО, де він отримував погрози нібито від людей, пов'язаних з главою Херсонської обласної ради Владиславом Мангер, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

За підозрою Пилипенко йшлося про два епізоди 2018 року: він брав участь в підпалі автомобілів громадських активістів "Союзу учасників АТО" Олександра Цегельника і Юрія Марудова і організував масові заворушення у Олешківського районної ради.

За даними слідства, ще один фігурант справи про напад на Гандзюк, Ігор Павловський, дав усну вказівку Сергію торбину і Пилипенко знайти інших людей для масових заворушень і залякування. Ті привели 50 чоловік.

Пилипенко сказав, що з Мангер познайомився тільки в 2018 році, коли вирішувалося питання про надання статусу учасника бойових дій колишнім військовим. Він додав, що з Павловським спілкувався виключно з питань волонтерства, а з Сергієм торбині познайомився на війні.

Друг Катерини Гандзюк, активіст з Херсона Олександр Власов розповів, що Павло Пилипенко по кличці Золотий ще з 90-х років займався викраденням автомобілів, за що сидів в тюрмі. Він нібито входив до угруповання ще одного ймовірного організатора нападу на Гандзюк, Олексія Левіна. Пилипенко був знайомий з колишнім заступником екс-голови Херсонської обласної державної адміністрації Євгеном Ріщуком, сказав Власов.

31 липня 2018 року Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла, кислота потрапила на спину, голову, руку, а також в око. 4 листопада 2018 року активістка померла.

На початку червня 2019 року п'ятьом виконавцям злочину після угоди зі слідством винесли обвинувальні вироки. Їх засудили на термін від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Слідство вважає Мангера замовником, а бізнесмена з кримінальним минулим Олексія Левіна - організатором злочину. Їм висунуті підозри по ч. 3 ст. 27, ч. 2 Стаття 28, частина 2, ст. 121 Кримінального кодексу України (організація скоєння за попередньою змовою групою осіб умисного тяжкого тілесного ушкодження способом, що має характер особливого мучення, що спричинило смерть потерпілого).

Сторона захисту зазначила, що вина Мангера не доведена нічим, крім слів про "Миколайовича", про який нібито згадував Левін під час розмови з торбину, зі слів останнього, а також в першочергових свідченнях Ігоря Павловського. Однак згодом Павловський про них забув.