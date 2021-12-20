"Суспільне": у неділю, 28 листопада, відбудеться прем'єра документального фільму-розслідування "Торговці мріями"

На громадському телеканалі "UA: Перший" вийде прем'єра документального фільму "Торговці мріями", в якому проводиться розслідування про те, як в Україні працює індустрія сурогатного материнства, та якими правами наділяють новонароджених для іноземців, про це повідомляє "Суспільне".

Авторами фільму стали Алла Садовник, Інна Білецька, Олександр Стратонов та Дмитро Бондар.

Як розповіли самі автори документального фільму, подібних пропозицій від іноземців, щоб виносити дітей, надходять сотні та тисячі. Послуга сурогатного материнства оплачується у 16 тисяч доларів, і багато українських жінок погоджуються виносити дитину. На жаль, статистики офіційної немає, щоб говорити про точні цифри.

У фільмі буде порушено багато питань, у тому числі - якими мотивами керуються українські жінки, погоджуючись на участь у сурогатному материнстві, матеріальна винагорода з якими обмеженнями може зіткнутися українська жінка, а також яка подальша доля немовляти, якщо від нього відмовляються замовники.

Фільм під назвою "Торговці мріями" вийде у прямий ефір у неділю, 28 листопада, о 13:30 на телеканалі "UA: Перший". Згодом фільм буде доступний на каналі YouTube.