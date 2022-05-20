Супрун запропонувала провести декомунізацію аптечки

На думку Уляни Супрун, залишки "радянщини" продовжують переслідувати українців, екскерівниця МОЗ закликала суспільство позбутися пережитків минулого, що зберігаються в звичайних домашніх аптечках.
Так, вона перерахувала препарати, які вже давно втратили свою ефективність, і назвала причину, чому з деякими ліками краще попрощатися. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.
Супрун рекомендує оновити вмістилище ліків, викинувши звідти перераховані ліки:
- Гірчичники не допоможуть «прогріти» організм, «вигнати» хворобу, легше дихати або менше кашляти. Адекватних наукових доказів таких ефектів гірчичників не існує. Однак є докази опіків, які вони можуть залишити на шкірі. Тому краще гірчицю використовувати за призначенням, вживаючи в їжу.
Оксолінова мазь не є чудо-засобом, яке має противірусну дію і може зупинити проникнення збудників хвороби в організм. Але тільки наукових обґрунтувань такої дії немає. Насправді мазь тільки блокує ніздрю, утруднює дихання і заважає слизовій оболонці очиститися від частинок пилу, диму або тих же збудників ГРВІ.
- Йод і зеленка, які використовують для ран, можна просто замінити водою, без заливання йодом і зеленкою. Крім цього, є більш безпечні і сучасні засоби, які не програють в ефективності і, як мінімум, не викликають подразнень, болю, неприємних відчуттів і не залишають кольорових міток на шкірі.
- Те, що рану можна залити перекисом водню, і це допоможе їй швидко зажити краще - міф. Перекис водню може бути ефективним для очищення рани. Але це ж саме можна зробити, промивши рану водою.
Мазь Вишневського, яка була винайдена в 1927 році радянським лікарем-хірургом Вишневським і широко застосовувалася для лікування ран, опіків, виразок шкіри і нагноєнь у воєнні часи. По суті, тому що інших кращих засобів на той час не було. Але потім ця мазь «мігрувала» в лікарні і цивільні аптечки, перш за все, тому що вважали, що вона допомагає «витягати гній». Склад мазі - березовий дьоготь і ксероформ (речовина, яка має недоведену антисептичну дію). Під час нанесення мазі на рану або нагноєння, вона покриває його шаром плівки, що не дає волозі випаровуватися, тому нагріває це місце. Супрун стверджує, що це не тільки не дає ніякого лікувального ефекту, а навпаки, може викликати низку ускладнень - нагрівання тканин сприяє росту й розмноженню бактерій, тому невеликий поріз може перетворитися в більш небезпечну рану з нагноєнням.
- В'єтнамська мазь «Зірочка» містить ментол і ефірну олію м'яти, евкаліптову олію, камфору, гвоздичне масло, парафін, бджолиний віск, вазелін і інші складові. Найчастіше мазь використовують для лікування нежитю або щоб не підхопити віруси, тому щедро змащують ніс всередині і навколо нього. Нанесення мазі може викликати біль, почервоніння, алергічну реакцію (чхання і подразнення нервових закінчень). Саме це може давати тимчасове полегшення нежитю, відчуття ніби «пробило» ніс. Але ніякого відношення власне до лікування нежитю або захисту від вірусів мазь не має. Навпаки, вона може заважати очищенню слизової носа і сприяти налипанню частинок пилу, диму і збудників респіраторних інфекцій.
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