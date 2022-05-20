Супрун запропонувала провести декомунізацію аптечки

08:59 17 грудня Київ, Україна

На думку Уляни Супрун , залишки "радянщини" продовжують переслідувати українців, екскерівниця МОЗ закликала суспільство позбутися пережитків минулого, що зберігаються в звичайних домашніх аптечках.

Так, вона перерахувала препарати, які вже давно втратили свою ефективність, і назвала причину, чому з деякими ліками краще попрощатися. Про це Супрун написала на своїй сторінці в Facebook.



Супрун рекомендує оновити вмістилище ліків, викинувши звідти перераховані ліки: