Суперкубок УЄФА 2025 може пройти на стадіоні Харкова

09:11 14 липня Київ, Україна

Харківський стадіон "Металіст" має максимум можливостей для того, щоб прийняти у себе Суперкубок УЄФА, який запланований на 2025 рік.

Про це йдеться на сайті міської ради.

"Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов ініціював включення Харкова до списку міст - кандидатів на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року на стадіоні "Металіст". Відповідний лист він направив президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку", - йдеться в повідомленні.

Аргументуючи свою позицію з цього питання, чиновники вказують, що "Харків має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня", в тому числі сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, "потужний" готельний фонд, тренувальні бази та місця для відпочинку гостей міста.



Терехов нагадав, що Харків приймав матчі Євро 2012, а після того турніру на стадіоні "Металіст" відбулося понад 20 матчів Ліги Європи і Ліги чемпіонів "з бездоганними оцінками від експертів УЄФА".