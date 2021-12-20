Доля танкера Delfi в Одесі

17:48 21 липень Київ, Україна

Танкер Delfi затонув в Одесі 8 місяців тому, його доля так і залишається в "підвішеному стані". За ці місяці з танкера кілька разів відбувався витік нафти.



Швидше за все, Delfi доведеться побути місцевою визначною пам'яткою ще деякий час. Незважаючи на появу компанії-судновласника Delfi, британської Mister Drake PC, яка забезпечила рятувальні роботи, з-за технічних проблем дві спроби витягти затиснутий між кам'яною грядою і хвилерізом танкер поки не увінчалися успіхом.



Якщо наступна спроба, призначена на четвер, 23 липня, не вирішить проблему, то завдання відтягнути танкер буде передана в Адміністрацію морських портів України (АМПУ), розповів бізнесмен Андрій Ставніцер, який бере участь в операції і чия компанія P & O Maritime Ukraine безкоштовно надала два буксири для її здійснення.



Затримку порятунку судна в Mister Drake PC пояснюють рядом причин: від пошуку компанії, яка має досвід робіт подібної складності (всього довелося перепробувати чотири варіанти, а нинішній підрядник був знайдений тільки в березні), до вибору методу "порятунку" - замість розпилу танкера на частини, за оцінками Mister Drake PC, який посів би 45 днів, через екологічних ризиків українська влада вирішила спочатку поставити Delfi на кіль, а після - довести до порту Чорноморськ.



Такий спосіб несе в собі додаткові технічні складності. Втім, всю ситуацію можна було запобігти спочатку. Справитися з її наслідками до початку курортного сезону також було можливим для української влади.







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