Країни Євросоюзу передали Україні 500 генераторів

17 країн Євросоюзу відправили в Україну 500 електрогенераторів для забезпечення доступу до світла та тепла. Про це повідомляє Європейська комісія.
Генератори в Україну надійшли від Словенії, Словаччини, Ірландії, Австрії, Швеції, Іспанії, Німеччини, Італії, Данії, Фінляндії, Естонії, Бельгії, Болгарії, Люксембургу, Кіпру, Польщі та Франції.
Раніше у РНБО назвали "головного ідеолога" знищення енергетики України. Йдеться про заступника глави адміністрації володимира путіна Сергія Кириєнка.
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