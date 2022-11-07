Країни Євросоюзу передали Україні 500 генераторів

07:59 05 листопада Київ, Україна

17 країн Євросоюзу відправили в Україну 500 електрогенераторів для забезпечення доступу до світла та тепла. Про це повідомляє Європейська комісія.

"Енергетична інфраструктура України отримала серйозні ушкодження. 17 країн ЄС направили до України 500 електрогенераторів через Механізм цивільного захисту ЄС для забезпечення доступу українців до електроенергії та опалення", - йдеться у повідомленні.

Генератори в Україну надійшли від Словенії, Словаччини, Ірландії, Австрії, Швеції, Іспанії, Німеччини, Італії, Данії, Фінляндії, Естонії, Бельгії, Болгарії, Люксембургу, Кіпру, Польщі та Франції.

Раніше у РНБО назвали "головного ідеолога" знищення енергетики України. Йдеться про заступника глави адміністрації володимира путіна Сергія Кириєнка.