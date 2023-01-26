Країна-агресор не дає згоди на обмін полоненими

Російська федерація не погоджується на обмін полоненими та максимально затягує цей процес.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю "Громадському". Так, відповідаючи на запитання, чи реалістичний обмін усіх на всіх, омбудсмен зазначив, що поки що ні. Пояснюючи чому, сказав:
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю "Громадському". Так, відповідаючи на запитання, чи реалістичний обмін усіх на всіх, омбудсмен зазначив, що поки що ні. Пояснюючи чому, сказав:
За словами Лубинця, перша ініціатива щодо цього була про те, щоб провести обмін усіх на всіх однієї категорії.
При цьому він зауважив, що говорячи про обмін всіх на всіх, є прив'язка до кількості.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі