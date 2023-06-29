Сторони продовжують опрацьовувати деталі угоди щодо "вагнерівців" – ISW

10:11 29 червня Київ, Україна

Постійні повідомлення про угоду за посередництвом самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка про припинення збройного повстання групи Вагнера говорять про те, що залучені сторони все ще можуть обговорювати деталі угоди.





Експерти спираються на незалежну білоруську моніторингову групу The Hajun Project, яка привела дані відстеження польотів 27 червня, згідно з якими літак



ISW не може незалежно підтвердити, чи справді пригожин повернувся до росії, а також подробиці ймовірного візиту, але пригожин, можливо, ненадовго повернувся, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної з лукашенком.



Представники пропагандистських ЗМІ опублікували інтерв'ю з білоруським бойовиком "Вагнера". Він повідомив, що вагнерівці тепер будуть не тільки в росії, а й значна частина в білорусі. До того ж у рб відкрили "новий бойовий напрямок" ПВК "Вагнер", додав бойовик.



Посилаючись на росЗМІ, аналітики пишуть, що з пригожиним до білорусі поїхало лише 1000 бійців Вагнера. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Експерти спираються на незалежну білоруську моніторингову групу The Hajun Project, яка привела дані відстеження польотів 27 червня, згідно з якими літак пригожина вилетів з аеродрому Мачулищі (білорусь) у бік москви, а потім і до Санкт-Петербурга.ISW не може незалежно підтвердити, чи справді пригожин повернувся до росії, а також подробиці ймовірного візиту, але пригожин, можливо, ненадовго повернувся, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної з лукашенком.Представники пропагандистських ЗМІ опублікували інтерв'ю з білоруським бойовиком "Вагнера". Він повідомив, що вагнерівці тепер будуть не тільки в росії, а й значна частина в білорусі. До того ж у рб відкрили "новий бойовий напрямок" ПВК "Вагнер", додав бойовик.Посилаючись на росЗМІ, аналітики пишуть, що з пригожиним до білорусі поїхало лише 1000 бійців Вагнера.

"Знімки від 27 червня показують будівництво нового військового об'єкта в Осиповичському районі, який не було видно станом на 13 червня, припускаючи, що на знімках могло бути будівництво тренувального табору вагнерівців у білорусі", - йдеться у повідомленні.

ISW не може підтвердити, чи пов'язаний цей об'єкт будь-яким чином з ПВК "Вагнер". Однак поширені спекуляції навколо позиції пригожина в білорусі свідчать, що деякі аспекти угоди все ще опрацьовуються.