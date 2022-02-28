Прихильники ОПЗЖ вийшли на мітинг проти продажу землі

Під вікнами ВРУ зібралися незгодні з введенням в Україні ринку землі.
Прихильники партії Опозиційна платформа - За життя вимагають скасувати закон, який дозволяє продаж сільськогосподарської землі.
Учасники акції протесту звернулися до іноземних інвесторів із закликом не купувати українську землю, оскільки "закон, що дозволяє її продаж, буде скасований, а земля націоналізована".
Ситуація на мітингу спокійна, поліціянти охороняють громадський порядок.
Прихильники партії Опозиційна платформа - За життя вимагають скасувати закон, який дозволяє продаж сільськогосподарської землі.
Учасники акції протесту звернулися до іноземних інвесторів із закликом не купувати українську землю, оскільки "закон, що дозволяє її продаж, буде скасований, а земля націоналізована".
Ситуація на мітингу спокійна, поліціянти охороняють громадський порядок.
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