Прихильники ОПЗЖ вийшли на мітинг проти продажу землі

12:23 02 червень Київ, Україна

Під вікнами ВРУ зібралися незгодні з введенням в Україні ринку землі.



Прихильники партії Опозиційна платформа - За життя вимагають скасувати закон, який дозволяє продаж сільськогосподарської землі.



Учасники акції протесту звернулися до іноземних інвесторів із закликом не купувати українську землю, оскільки "закон, що дозволяє її продаж, буде скасований, а земля націоналізована".



Ситуація на мітингу спокійна, поліціянти охороняють громадський порядок.