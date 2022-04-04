"СтопСуржик": новий чат-бот допоможе поліпшити українську мову

20:45 09 листопада Київ, Україна

З'явився новий чат-бот "СтопСуржик", з його допомогою ви зможете перекладати суржик і перевіряти себе на знання української мови.



Денис Карпенко, керівник FlashBot. Pro і Лідія Карпенко, співавторка чату, повідомляють, що роботи над мобільним ботом велися в межах місяця. До того ж "СтопСуржик" будуть доповнювати кожен день, і словник ще збільшиться в об'ємі. За словами розробника, джерела українського суржику абсолютно різні. Це був і збірник 1994 року, і приклади з живої мови українців.

"Зараз це більше 3300 слів і словосполучень. Цей чат-бот може стати вашим відданим помічником, якщо ви йому довіритесь. Він не хмуриться і не оцінює ваші знання, не дивиться зверхньо і не моралізує. Він просто допомагає навчитися говорити правильно", - розповідають в команді розробників.

Автори вважають, що перевага чату в тому, що він завжди знаходиться "під рукою", і користувач може скористатися ним у будь-яку хвилину. "Бот - це початок розвитку автономних помічників для людей. Він бере на себе всю рутину, даючи вам час на життя", - переконані творці проєкту. Новий чат-бот дозволяє дізнаватися, яке слово з суржику відповідає українському аналогу. Користувач може щодня перевіряти себе і отримувати нові знання, при цьому збагачувати своє мовлення.



Так само користувач може сам додати слово-суржик і його значення українською.