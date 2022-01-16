Столична влада заплющує очі на незаконне знесення старих будівель та будівництво нових

Незаконна забудова столиці продовжується. Цього разу йдеться про територію в Оболонському районі Києва, де мала відбутися реконструкція старої двоповерхівки, але там збудують новий житловий комплекс заввишки 16 поверхів.
З'ясувалося, що роботи виконуватимуться фірмою «Малстріт», яка у липні 2021 року отримала в оренду від місцевої влади ділянку площею майже пів гектара терміном на 5 років. На цій території вона мала реконструювати нежитлову будівлю, яка належить їй на підставі договору купівлі-продажу від червня 2019 року.
Але мерія міста дозволила змінити цільове призначення землі — з «будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ» на «багатоквартирне житлове будівництво».
Тепер фірма має законне право не проводити реконструкцію, а розпочати нове будівництво, чим активно займається. Адже на грудень старий будинок уже був щонайменше наполовину знесений. За даними, план території, що включає цю ділянку, відсутній.
Тепер фірма має законне право не проводити реконструкцію, а розпочати нове будівництво, чим активно займається. Адже на грудень старий будинок уже був щонайменше наполовину знесений. За даними, план території, що включає цю ділянку, відсутній.
Слід додати, що у вересні 2021 року «Малстріт» отримало у ДАБІ дозвіл на виконання будівельних робіт на підставі старих МУО. На сьогодні він значиться як документ, що діє.
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