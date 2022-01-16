Столична влада заплющує очі на незаконне знесення старих будівель та будівництво нових

14:09 14 січень Київ, Україна

Незаконна забудова столиці продовжується. Цього разу йдеться про територію в Оболонському районі Києва, де мала відбутися реконструкція старої двоповерхівки, але там збудують новий житловий комплекс заввишки 16 поверхів.

З'ясувалося, що роботи виконуватимуться фірмою «Малстріт», яка у липні 2021 року отримала в оренду від місцевої влади ділянку площею майже пів гектара терміном на 5 років. На цій території вона мала реконструювати нежитлову будівлю, яка належить їй на підставі договору купівлі-продажу від червня 2019 року.

Але мерія міста дозволила змінити цільове призначення землі — з «будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ» на «багатоквартирне житлове будівництво».



Тепер фірма має законне право не проводити реконструкцію, а розпочати нове будівництво, чим активно займається. Адже на грудень старий будинок уже був щонайменше наполовину знесений. За даними, план території, що включає цю ділянку, відсутній.



Слід додати, що у вересні 2021 року «Малстріт» отримало у ДАБІ дозвіл на виконання будівельних робіт на підставі старих МУО. На сьогодні він значиться як документ, що діє.