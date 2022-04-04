Столичні школи перейдуть на електронні щоденники і журнали

19:18 11 листопада Київ, Україна

Уже з 2021 року школи Києва повністю відмовляться від паперових журналів і введуть електронні класні журнали і щоденники.

Про це повідомила пресслужба КМДА в середу, 11 листопада.

В. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський повідомив, що з першого вересня майже всі 1-4 класи перейшли на роботу в системі "Електронний класний журнал". Але для повного переходу всіх класів на такий формат роботи потрібно забезпечити підключення до інтернету в кожній школі і в кожному кабінеті.



Повідомляється, що в період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% установ загальної середньої освіти міста. Однак, крім ведення "електронного журналу", вчителі були зобов'язані вести і паперовий варіант журналу.