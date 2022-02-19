Столичні активісти принесли дрова та бензин під посольство РФ у Києві. Відео

Київський осередок Руху "Демократична сокира" влаштував акцію біля посольства Російської Федерації в Києві, де нещодавно помітили дим.
Її учасники принесли до будівлі посольства дрова та каністру з пальним.
За його словами, представники поліції підійшли до активістів із вогнегасником, з'ясували деталі та спокійно відійшли.
Журналісти та перехожі висловили свою підтримку учасникам акції. Нагадаємо, над будівлею російського посольства у Києві було помічено дим. Користувачі соцмереж припустили, що там знищують якісь важливі документи. Водночас у самому посольстві запевняють, що жодних інцидентів не було.
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