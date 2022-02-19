Столичні активісти принесли дрова та бензин під посольство РФ у Києві. Відео

17:19 17 лютий Київ, Україна

Київський осередок Руху "Демократична сокира" влаштував акцію біля посольства Російської Федерації в Києві, де нещодавно помітили дим.

Її учасники принесли до будівлі посольства дрова та каністру з пальним.

«У новинах ми прочитали, що Російське посольство палає. Ми люди добрі, тому вирішили їм принести гуманітарну допомогу, аби палало яскравіше. Ми принесли трохи дров, щоб кинути біля вогню посольства країни, яка з нами воює», - заявив представник Демсокири Владислав Гребельник.

За його словами, представники поліції підійшли до активістів із вогнегасником, з'ясували деталі та спокійно відійшли.



Журналісти та перехожі висловили свою підтримку учасникам акції. Нагадаємо, над будівлею російського посольства у Києві було помічено дим. Користувачі соцмереж припустили, що там знищують якісь важливі документи. Водночас у самому посольстві запевняють, що жодних інцидентів не було.