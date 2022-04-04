Столичне метро. Почався рух Південним мостом

Відсьогодні, 4 квітня, з 8.30 метрополітен відновлює сполучення через Південний міст.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Рух «зеленою» гілкою організований від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна", - розповів він.
"Червона лінія" працює від станції "Шулявська" до станції "Театральна". "Синя" лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
Без зупинки поїзди пройдуть повз станцію: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська». Середній інтервал на лініях становить 1:00. Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись у разі потреби.
Для перевезення пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Також відсьогодні відновлює роботу швидкісний трамвай №3 «Борщагівської» лінії – від станції «Ромена Ролана» до станції «Старовокзальна».
На Північному мосту повністю відновлено рух в обох напрямках. «Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мосту повністю відновлено рух по обох напрямках», – розповів Микола Поворозник.
Південний міст лишається відкритим для громадського транспорту.
«Рух «зеленою» гілкою організований від станції «Сирець» до станції «Видубичі», а також станції «Видубичі» до станції «Червоний хутір». Також працює пересадка "Золоті ворота" - "Театральна", - розповів він.
"Червона лінія" працює від станції "Шулявська" до станції "Театральна". "Синя" лінія - від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки".
Без зупинки поїзди пройдуть повз станцію: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та «Кловська». Середній інтервал на лініях становить 1:00. Зверніть увагу, що графік роботи може оперативно змінюватись у разі потреби.
Для перевезення пасажирів метрополітен працюватиме до 19:00. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття.
Також відсьогодні відновлює роботу швидкісний трамвай №3 «Борщагівської» лінії – від станції «Ромена Ролана» до станції «Старовокзальна».
На Північному мосту повністю відновлено рух в обох напрямках. «Для автомобільного сполучення лівого та правого берега Києва працює Дарницький та Північний мости. На Північному мосту повністю відновлено рух по обох напрямках», – розповів Микола Поворозник.
Південний міст лишається відкритим для громадського транспорту.
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