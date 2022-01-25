Столиця відзначила річницю визволення від більшовиків

17:08 10 травень Київ, Україна

В Києві відзначили 101-у річницю визволення від більшовиків і віддали данину пам'яті польсько-українському братству по зброї.

У церемонії взяли участь представники Збройних сил України, Українського інституту національної пам'яті, Міністерства закордонних справ України, Державної служби етнополітики та свободи совісті, Польського інституту в Києві, а також представники громадськості. Перша частина заходу відбулася біля пам'ятника "Старшинам Армії УНР - уродженцям міста Київ", а друга - на могилі воїнів Війська Польського на Байковому кладовищі.

"Звільнення української столиці від більшовиків - це унікальна подія, тому що це останній вступ регулярних українських військ до столиці, останній контроль української столиці українцями перед остаточним падінням української державності і остаточною окупацією українських територій російськими", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам'яті УІНП Павло Подобєд.

Він зазначив, що захід організовано центральними органами виконавчої влади, зокрема, Збройними силами України, Українським інститутом національної пам'яті.

"Це не просто ініціатива громадськості або окремого священника. Це позиція держави, яка демонструє, що коріння нашої державності - не червона армія і не Радянський Союз. Організація заходу свідчить про усвідомлення державою того, що українська державність була закладена тоді, 101 рік тому", - підкреслив Подобєд.

Продовження заходу відбулося на Байковому кладовищі, де знаходиться могила воїнів Війська Польського.



Всі присутні поклали квіти на могилу польських військових. Прозвучала молитва за душами полеглих воїнів.