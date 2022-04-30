Столиця Литви ділиться з Україною шибкою

09:22 30 квітня Київ, Україна

Віконне скло – ось чого сьогодні потребують міста та села України, які постраждали від ворожих обстрілів. На жаль, країна неспроможна задовольнити цю потребу. Жителів та бізнес Вільнюса закликають здавати шибки та склопакети для відновлення житла в Україні, пошкодженого обстрілами РФ. З відповідним зверненням виступив мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс у Facebook.

За його словами, мери та жителі українських міст просять допомоги у відновленні вікон, оскільки у багатьох будинках замість шибок - дірки, де-не-де закриті картоном.

Якщо ви бізнес, у вас можуть залишитися вікна від вашого відремонтованого будинку. Якщо ви робите скло – ви можете зробити свій внесок у допомогу Україні. Я вже запросив компанії муніципалітету Вільнюса, спільноту забудовників та членів Асоціації. будівельників Литви. Дякую всім, хто швидко відгукнувся", - пише Шімашюс.

Він також закликав співвітчизників провести інвентаризацію своїх гаражів та дач у пошуках будматеріалів, які могли залишитись після ремонту. Для збору підходять цілі скляні листи площею щонайменше 1 кв. (можна з рамами) та склопакети. Шимашюс зазначив пункти, куди можна здати.

Доставку скла в Україну самоврядування столиці Литви бере на себе.

Крім того, Литва відправила в Україну важкі міномети, а литовські художниці створили "криваву" ставку біля посольства РФ у Вільнюсі.