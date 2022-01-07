Вартість реєстрації авто можна розрахувати за допомогою онлайн-калькулятора

09:24 07 січень Київ, Україна

В Україні запрацював спеціальний онлайн-калькулятор, здатний прорахувати важливі та необхідні завдання, пов'язані з транспортними засобами, і не лише.

Про це заявили у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України.



Отже, у повідомленні йдеться, що тепер українці можуть легко розрахувати приблизну вартість реєстрації, у тому числі й перереєстрації транспортного засобу. Існує тепер можливість своєчасно прорахувати суму збору, що підлягає обов'язковому державному пенсійному страхуванню.



А також багатофункціональність калькулятора дозволяє з'ясувати, чи необхідно сплачувати податок на дохід та військовий збір під час відчуження. І якщо потрібно, яким буде його розмір.



Онлайн-калькулятор стане дуже важливим для подібних прорахунків, оскільки, як зазначають у сервісному центрі МВС, з 1 січня 2022 року ставки зборів на обов'язкове пенсійне страхування змінилися.