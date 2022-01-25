Вартість навчання у ВНЗ України у 2021 році може подорожчати

13:00 16 вересень Київ, Україна

Вартість навчання в вищих навчальних закладах підвищиться з наступного року. Про це заявив в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю Mind.



"Є постанова КМУ від 3 березня 2020 року № 191. Вона визначає вартість підготовки фахівців, що навчаються у закладах вищої освіти державної та комунальної форм власності за окремими спеціальностями (31 зі 121) коштом фізичних або юридичних осіб, - так звану індикативну собівартість. На наступний рік планується вже 70% індикативної собівартості незалежно від навчального плану та наповнення освітньої програми", - сказав Сергій Шкарлет.



Він додав, що зараз вартість навчання складає 28-36 тис. грн в рік. Дешевшими вважаються гуманітарні спеціальності, а інженерні та ІТ - дорожчі. При цьому в першу чергу вартість залежить від навчального плану та обсягу освітньої програми, а також наповнення викладачів.



За даними Шкарлета, зараз в установах стає більш поширеною практика демпінгу - заниження плати для залучення більшої кількості здобувачів освіти для навчання за контрактом.



Слід зазначити, що індикативна собівартість буде застосовуватися тільки для 31 зі 121 спеціальності. Завдяки впровадженню цього університети матимуть достатньо фінансового ресурсу для забезпечення якісного освітнього процесу.



Як відомо, у 2020 році мінімальний розмір плати за навчання для студентів 1-го курсу контрактної форми за цими (31) спеціальностями складає 60% цієї собівартості. У разі якщо 60% індикативної собівартості менше ніж три середньомісячні заробітні плати штатних працівників в межах області розташування навчального закладу, то вартість навчання дорівнюватиме цим трьом середньомісячним заробітним платам.