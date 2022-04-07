Вартість гарячих батарей в квартирах буде визначати місцева влада

20:04 07 липня Київ, Україна

В Україні на сьогодні існує 28 виробників і постачальників теплової енергії, тарифи для населення, які вони запросять в майбутньому опалювальному сезоні, буде регулювати місцева влада.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.



Відповідні зміни Регулятор сьогодні вніс до Ліцензійних умов господарської діяльності у сфері поставок тепла.



"Передається на місцевий рівень державне регулювання 28 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії. Таким чином встановлювати тарифи і затверджувати плани розвитку для таких ліцензіатів будуть місцеві органи влади", - сказано в повідомленні.



"При цьому Регулятор буде здійснювати методичну роботу і методологічну допомогу з питань державного регулювання підприємств теплопостачання, регулювання яких буде відбуватися на місцевому рівні і продовжувати нормативно-правове забезпечення їхньої діяльності", - пообіцяв голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.