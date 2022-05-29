Вартість газу для населення збережеться без змін до кінця війни - ВП

07:00 29 травня Київ, Україна

Як заявив у суботу, 28 травня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram-каналі, на період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін, зараз розробляється відповідний законопроект.

Він зазначив, що варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується та буде запропоновано на розгляд ВРУ.

"Основна мета проекту, що розробляється, - збереження діючих тарифів на газ і тепло для населення як мінімум на час війни", - написав Тимошенко.

За його словами, це питання обговорювалося під час селекторної наради з НАК Нафтогаз та начальниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

Нагадаємо, днем раніше Нафтогаз заперечував підвищення ціни на газ. Повідомлялося, що Кабмін схвалив проект закону, який, серед іншого, передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на газ та тарифів на теплову енергію.

Зазначимо, середня ціна імпортного газу в Україні у квітні знизилася до 1228 доларів за тисячу кубометрів.