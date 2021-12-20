Стівен Кінг продовжив свою благодійну традицію

Король жахів, відомий американський письменник продовжує традицію благодійного співпраці з кінорежисерами.
Стівен Кінг, американський письменник, дозволить екранізувати три новели зі збірки If it bleeds всього за один долар. Режисерами стануть Бен Стіллер, Джон Лі Хенкок і Даррен Аронофскі.
Відомий американський письменник продовжує традицію благодійного співпраці з кінорежисерами. Збірка оповідань If it bleeds побачив світ у квітні 2020 року.
Перший з "однодоларових" оповідань називається "Телефон містера Харріган". Це історія про історію спілкування між хлопчиком і його померлим сусідом. Зйомками фільму для платформи Netflix займуться Райан Мерфі (один з творців "Американської історії жахів") і Джон Лі Хенкок.
Відомий американський письменник продовжує традицію благодійного співпраці з кінорежисерами. Збірка оповідань If it bleeds побачив світ у квітні 2020 року.
Перший з "однодоларових" оповідань називається "Телефон містера Харріган". Це історія про історію спілкування між хлопчиком і його померлим сусідом. Зйомками фільму для платформи Netflix займуться Райан Мерфі (один з творців "Американської історії жахів") і Джон Лі Хенкок.
Друга розповідь, "Щур", викупив Бен Стіллер ( "Друзі", "Щасливчик Гілмор", "Ніч в музеї", "Знайомство з Факерами"). Він стане і режисером, і виконавцем головної ролі в фільмі про письменника, який вступив в договірні відносини з щуром.
Даррен Аронофскі ( "Реквієм за мрією", "Фонтан", "Ной") екранізує новелу "Життя Чака" - про молоду людину, яка страждає від пухлини мозку.
Раніше Стівен Кінг уже продавав право на екранізацію за 1 долар - в рамках акції Dollar Baby. Тоді правовласниками могли стати школярі та студенти, які вивчають кінематограф.
Одним з тих, хто скористався "атракціоном нечуваної щедрості", в лютому 2020 року стало 19-річний український студент Валентин Лавренюк. За долар молодий українець придбав право екранізації книги "Велотренажер". Молодий режисер сподівається завершити зйомки до кінця року.
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