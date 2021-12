Стівен Кінг продовжив свою благодійну традицію

Король жахів, відомий американський письменник продовжує традицію благодійного співпраці з кінорежисерами.

Стівен Кінг, американський письменник, дозволить екранізувати три новели зі збірки If it bleeds всього за один долар. Режисерами стануть Бен Стіллер, Джон Лі Хенкок і Даррен Аронофскі.Відомий американський письменник продовжує традицію благодійного співпраці з кінорежисерами. Збірка оповідань If it bleeds побачив світ у квітні 2020 року.Перший з "однодоларових" оповідань називається "Телефон містера Харріган". Це історія про історію спілкування між хлопчиком і його померлим сусідом. Зйомками фільму для платформи Netflix займуться Райан Мерфі (один з творців "Американської історії жахів") і Джон Лі Хенкок.

Друга розповідь, "Щур", викупив Бен Стіллер ( "Друзі", "Щасливчик Гілмор", "Ніч в музеї", "Знайомство з Факерами"). Він стане і режисером, і виконавцем головної ролі в фільмі про письменника, який вступив в договірні відносини з щуром.