Стівен Кінг: це Путінська війна
09:43 13 березня Київ, Україна
Один із найвідоміших американських письменників сучасності Стівен Кінг підтримав український народ у протистоянні агресії російських окупантів.
"Це путінська війна. Жінки та діти гинуть від його рук. Життєво важливо, щоб російський народ розумів те, що відбувається.. Вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації, - написав володар титулу "Короля жахів".
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