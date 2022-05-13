Степанов радить на новорічні свята залишатися в Україні

Перед відвідуванням інших країн дуже важливо бути обізнаним про ситуацію з розвитком пандемії в цій країні. Таку інформацію можна отримати на сайті Міністерства закордонних справ.

"Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули... Якщо ви вже вирішили поїхати, подивіться інформацію про ситуацію в цій країні по COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.