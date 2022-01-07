Степанов збирається обговорити концепцію розвитку психіатричної допомоги з провідними фахівцями даної галузі

11:34 26 серпень Київ, Україна

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вкотре підкреслив гнітючий стан психіатричних лікарень в Україні. Він звернувся до всіх провідними фахівцям цієї галузі за допомогою в розробці концепції розвитку психіатричної галузі.

"У нас в 2019 році за психіатричною допомогою в загальному звернулося близько 302 тисяч громадян. Це більше, ніж у 2018 році. Це той вид медичної допомоги, який дуже важливий, і на який ми не можемо не звертати уваги ", - сказав Степанов.



Він зазначив, що починаючи з 1 квітня саме психіатричні лікарні отримали найбільший дефіцит фінансування та опинилися на межі закриття. За його словами, особливо це торкнулося спеціалізованих психіатричних лікарень, де лікуються хворі на хронічні психічні розлади. Їх близько 22 тисяч.



Степанов додав, що сьогодні буде проведено нараду з керівниками психіатричних лікарень, з усіма провідними фахівцями психіатричної галузі.



"У нас є відповідна концепція з розвитку психіатричної допомоги на території нашої країни до 2030 року. Саме з фахівцями галузі я хочу обговорити, як ми будемо її виконувати, які внести зміни, як рухати цю галузь медицини ", - сказав глава МОЗ.