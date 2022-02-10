Степанов: Сьогодні набуває чинності новий протокол лікування хворих на COVID-19

На сьогоднішньому брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні оновили протокол лікування хворих на коронавірусну інфекцію.
"Кращі наші фахівці дали рекомендації, ми знову оновили протокол, додали, розширили схеми використання тих чи інших лікарських засобів", - сказав він.
Міністр зазначив, що наказ про новий протокол він підписав 17 вересня.
"Цей протокол призначений для використання всіма медичними працівниками, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19... Основними змінами протоколу стало внесення, розширення глюкокортикоїдів, використання і яким саме чином вони повинні використовуватися; визначення алгоритмів призначення антикоагулянтної терапії; доповнення протоколів підходами до протимікробної терапії, вторинної, бактеріальної коінфекції пацієнтів з COVID-19", - розповів Степанов.
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