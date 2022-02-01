Степанов розповів, у скільки Україні обійшлася одна доза ковід-вакцини

Згідно з контрактом, вартість ковід-вакцин повинна триматися в секреті, проте при елементарному підрахунку з урахуванням доставки, логістики та інших експлуатаційних витрат її середня вартість становить близько 193 грн.

"Ми не можемо розголошувати ціну, у нас досить жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що в цілому на всі ці вакцини ми витрачаємо $240,5 млн - на 32 млн доз вакцини. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить $7,52", - сказав він.