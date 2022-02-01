Степанов розповів, у скільки Україні обійшлася одна доза ковід-вакцини

06:28 14 травень Київ, Україна

Згідно з контрактом, вартість ковід-вакцин повинна триматися в секреті, проте при елементарному підрахунку з урахуванням доставки, логістики та інших експлуатаційних витрат її середня вартість становить близько 193 грн.
 
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він заявив, що Україна законтрактувала через організацію Crown Agents 32 млн доз вакцини: 20 млн доз вакцини від Pfizer/BioNTech, 10 млн доз - від Novavax, 2 млн - AstraZeneca (Covishield).
"Ми не можемо розголошувати ціну, у нас досить жорстка конфіденційність договорів. Але можу сказати, що в цілому на всі ці вакцини ми витрачаємо $240,5 млн - на 32 млн доз вакцини. Це з доставкою, логістикою, операційними витратами. Шляхом нехитрих маніпуляцій ви побачите, що середня ціна однієї дози вакцини для України становить $7,52", - сказав він.