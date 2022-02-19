Степанов: "Правило про кількість людей в транспорті ніхто не відміняв"

На сьогоднішньому брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ України змушене звернутися в Нацполіцію і Укртрансбезпеку з приводу випадків перевезень пасажирів в громадському транспорті в кількості, що перевищує кількість місць для сидіння.
У міністра запитали, чи змінювалися правила пасажирських перевезень, оскільки в комунальний транспорт Кривого Рогу минулого тижня почали брати пасажирів не тільки на місця для сидіння.
"Що стосується транспорту, то з точки зору поширення коронавірусної хвороби проїзд в міському транспорті і взагалі в транспорті - це один з найбільших ризиків. Тому що в закритому просторі знаходиться велика кількість людей. Виходячи з цього було розроблено правило: кількість людей в громадському транспорті не повинна перевищувати кількості місць для сидіння", - сказав міністр.
За його словами, це правило діє на території всієї країни і його не змінювали. Відповідні рішення місцевої влади Степанов назвав безвідповідальністю.
"Звичайно, ми повідомимо відповідним органам контролю - Нацполіції та Укртрансбезпеці, які контролюють питання безпеки на транспорті", - заявив Степанов.
У міністра запитали, чи змінювалися правила пасажирських перевезень, оскільки в комунальний транспорт Кривого Рогу минулого тижня почали брати пасажирів не тільки на місця для сидіння.
"Що стосується транспорту, то з точки зору поширення коронавірусної хвороби проїзд в міському транспорті і взагалі в транспорті - це один з найбільших ризиків. Тому що в закритому просторі знаходиться велика кількість людей. Виходячи з цього було розроблено правило: кількість людей в громадському транспорті не повинна перевищувати кількості місць для сидіння", - сказав міністр.
За його словами, це правило діє на території всієї країни і його не змінювали. Відповідні рішення місцевої влади Степанов назвав безвідповідальністю.
"Звичайно, ми повідомимо відповідним органам контролю - Нацполіції та Укртрансбезпеці, які контролюють питання безпеки на транспорті", - заявив Степанов.
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