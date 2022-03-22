Степанов: від грипу в першу чергу будуть вакцинувати медиків, що працюють з коронавірусними хворими

13:43 28 жовтня Київ, Україна

МОЗ України планує збільшити закупівлю вакцини проти грипу майже вдвічі. Куплена з бюджетних коштів вакцина буде розподілена між медпрацівниками, які знаходяться в найбільшій групі ризику. До цієї групи належать медики, які працюють в коронавірусних відділеннях.

Про це в середу, 28 жовтня, заявив міністр Максим Степанов



За його словами, в цьому році МОЗ прогнозує збільшення постачання вакцин проти грипу до 650 тис. доз проти 238 тис. доз роком раніше.