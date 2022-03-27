Степанов про ставлення до медпрацівників
21:55 02 листопада Київ, Україна
Максим Степанов поділився своїм ставленням до престижності медичної професії і до проблеми гідної оплати праці медиків.
Міністр визнає, що в системі охорони здоров'я існує проблема з фахівцями. "Ми можемо скільки завгодно побудувати ліжок, але у нас банально не вистачить лікарів і медпрацівників. Ми зробили максимальну мобілізацію медпрацівників. Ми порахували, скільки ми можемо додатково залучити лікарів, "знімаючи" їх з інших лікарень. Але ця кількість обмежена", - говорить він.
За його словами, звільнення медпрацівників триває вже кілька років, і це буде далі продовжуватися. Це пов'язано не тільки з COVID-19, але і зі ставленням до медпрацівників, яке було в Україні останні 20 років.
"Однією з серйозних складових реформи охорони здоров'я повинна бути престижність професії. Який показник престижності? Оплата. Тому ми вимагаємо з наступного року істотного збільшення фінансування медицини. За реальними чесними тарифами. Щоб зарплата лікаря після закінчення інтернатури стартувала від 22-23 тисяч гривень. Тоді вони не будуть просто їхати. А зараз потреба в лікарях у всіх країнах Європи колосальна і буде тільки збільшуватися", - констатував глава МОЗ.
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