Степанов про ставлення до медпрацівників

21:55 02 листопада Київ, Україна

Максим Степанов поділився своїм ставленням до престижності медичної професії і до проблеми гідної оплати праці медиків.

Міністр визнає, що в системі охорони здоров'я існує проблема з фахівцями. "Ми можемо скільки завгодно побудувати ліжок, але у нас банально не вистачить лікарів і медпрацівників. Ми зробили максимальну мобілізацію медпрацівників. Ми порахували, скільки ми можемо додатково залучити лікарів, "знімаючи" їх з інших лікарень. Але ця кількість обмежена", - говорить він.

За його словами, звільнення медпрацівників триває вже кілька років, і це буде далі продовжуватися. Це пов'язано не тільки з COVID-19, але і зі ставленням до медпрацівників, яке було в Україні останні 20 років.