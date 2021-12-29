Степанов про карантинні заходи під час Великодніх свят

Карантинні обмеження в Україні на момент Великодніх свят будуть діяти відповідно до тієї зони, в якій знаходиться регіон.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у Фейсбуці.
Він підкреслив, що попри те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде в "жовту зону" - розслаблятися рано".
Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.
"Пам'ятайте, що COVID - атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.
"Пам'ятайте, що COVID - атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.
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