Степанов про карантинні заходи під час Великодніх свят

07:11 23 квітень Київ, Україна

Карантинні обмеження в Україні на момент Великодніх свят будуть діяти відповідно до тієї зони, в якій знаходиться регіон.



Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив у Фейсбуці.

"Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки", - написав Степанов.

Він підкреслив, що попри те, що пік пандемії пройдено і "навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде в "жовту зону" - розслаблятися рано".

"Я не хочу, щоб відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет - в кишені вона вас не захистить", - зазначив міністр.

Він також закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.



"Пам'ятайте, що COVID - атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове", - резюмував Степанов.