Степанов: на межі зникнення 332 лікарні України

13:30 10 липень Київ, Україна

Термінового дофінонсірованія вимагають 332 лікарні України. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю, 10 липня.

На межі вимирання виявилася палітра всіх видів медустанов.

«Це і районні лікарні, і психіатричні лікарні, це лікарні, які лікують туберкульоз. Це інфекційні лікарні, близько 15 інфекційних лікарень, які потребують дофінансування. Це дитячі лікарні. Тобто, це така палітра всіх без винятку видів лікарень », - додав Степанов.

У зв'язку з цим він вимагає від Національної служби здоров'я України якомога швидше укласти договори з лікарнями для проведення дофінансування відповідних закладів на 4,5 млрд гривень. Він вважає також, потрібно, щоб якомога швидше припинилися будь-які звільнення наших медичних працівників.