Степанов: МОЗ підтримає ініціативу мерів щодо змін в роботі шкіл та дитячих садків

10:46 15 вересень Київ, Україна

Сьогодні, 15 вересня відбувся брифінг за участю міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за його словами, змінити режим роботи шкіл та дитсадків запропонували мери міст під час селекторної наради.



"Контроль за дотриманням цих (протиепідеміологічних, ред.) заходів відповідно до законодавства та реалій покладено саме на місцеву владу.



Ми домовилися, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни до постанов уряду.



Мери міст підтримали рішення, що ми не повинні проводити зараз будь-які масові заходи, потрібен контроль на транспорті, ринках та інших закладів.



Вони також запропонували інший режим роботи шкіл і дитячих садів. Ми готові все це підтримувати", - зазначив глава МОЗ.



Зараз у відомстві не уточнили, які саме зміни можуть статися у режимі роботи навчальних закладів та дитячих садків.



Нагадаємо, що 22 серпня МОЗ оновило рекомендації з організації навчання в навчальних закладах.



Глава міністерства назвав кілька нових правил, яких потрібно дотримуватися працівникам і учням освітніх установ:



✅ Для учнів 1-4 класів пересування в установах освіти дозволяється без використання маски та респіратора.



✅ У регіонах, що належать до оранжевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендується використовувати захисні щитки.



Вчителі, які працюють в жовтій або зеленій зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції.



✅ Допуск вчителів на роботу буде відбуватися тільки після проведення відповідної термометрії.



✅ У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось з учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію і провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.



✅ Дозатори та антисептики повинні перебувати в закладі тільки на вході, надалі рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.



МОЗ також затвердило перелік рекомендацій по організації протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти, вони почали діяти з 25 травня.



Нові правила роботи дитсадків передбачають такі зміни:



❗️ Перед початком роботи закладу всім працівникам вимірюють температуру.



❗️ Дітям міряти температуру перед входом до закладу.



❗️ Працівники та діти, у яких температура буде вище 37,2 - не допускаються до закладу.



❗️ Батьки, які приводять дитину в заклад, повинні користуватися масками.



❗️ Установи повинні бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.



❗️ В ігровій формі на власному прикладі вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти та міряти температуру.



При цьому на період карантину в дитсадках заборонено:



❌ Використання багаторазових рушників.



❌Використання м'яких іграшок.



❌Використання килимів з довгим ворсом.



❌Використання вуличного взуття всередині дитячого саду.



❌Проведення масових заходів за участю дітей більше ніж в одній групі та за участю глядачів.