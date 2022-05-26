Ставник окупантів у Криму запропонував відмовитися від вивчення англійської у школах

14:34 26 травня Київ, Україна

В окупованому росією Криму "спікер парламенту" Володимир Константинов виступив проти вивчення англійської мови та закликав виключити предмет зі шкільної програми.

За його словами, для нього вивчення мов є неоднозначним питанням, зокрема, Костянтинов заявив, що не розуміє навіщо йти шляхом вивчення англійської мови.

"Навіщо вчити те, що не потрібно, якщо людина ніколи не поїде до Лондона?", - сказав він.

Він заявив, що вивчення англійської мови зробить дитину "заручником", оскільки може спонукати у нього бажання дізнатися більше про Англію.. Натомість чиновник окупаційної адміністрації заявив, що треба більше уваги приділити вивченню "своїх мов", проте не сказав, про які саме йдеться.

За словами Константинова, у нього в школі не було вчителя англійської мови, він виріс без англійської мови та збитковим себе не вважає.

Ще один аргумент "спікера": у Великій Британії не вчать і не використовують російську мову. А ось в Росії на кожному розі висять вивіски з англійськими назвами.



Також Костянтинов заявив, що вивчення іноземних мов призводить до того, що у шкільній програмі не вистачає часу на історію.

"Англійці ведуть війну з нами протягом тисячі років, а ми й надалі продовжуємо вивчати їх", - заявив він.

Це не перший епатажний вислів Константинова. Раніше він пропонував очистити російський інформаційний простір від іноземних запозичень, які «вироджують російську мову», а також закликав росіян скинутися на новий крейсер замість «Москви», що затонула.