Статистика перетину кордону в Україні за 2023 рік: 43 тисячі відмов

16:19 09 листопада Київ, Україна

Прессекретар Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко назвав статистику, скільком людям відмовили у перетині кордону у 2023 році. На сьогодні це 43 тисячі пасажирів.

Про це Андрій Демченко розповів під час брифінгу.



За 10 місяців 2023 року Держприкордонслужба відмовила у перетині кордону на виїзд 43 тисячам українських громадян. Такі рішення були з різних причин, але передусім тому, що документи у людей не відповідали умовам перетину держкордону.



Усього за 10 місяців 2023 року кордон перетнули 30 млн 100 тисяч осіб. Це на 6% більше у порівнянні з минулим роком. Але напрямок процентно однаковий: немає переваги ні виїзду з України, ні повернення в Україну, на відміну від минулого року, коли переважав виїзд.



Основні категорії тих, хто перетинає кордон, якщо говорити про громадян України, — жінки, діти, люди похилого віку, чоловіки за 60.