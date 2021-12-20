Стартує проект єдиного електронного квитка

18:01 29 липень Київ, Україна

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував старт пілотного проекту "е-квиток" в Києві, планується реалізувати його в повному обсязі до 30 червня 2021 року

"Ми розробили цей експеримент (єдиний електронний квиток, - ред.), Вже виходимо на пілотне тестування, щоб впровадити технологію єдиного електронного квитка, який дозволять скористатися послугами різних видів транспорту для кращого планування подорожі і економії часу", - зазначив він.

Незабаром будуть додавати інші міста і види транспорту, в тому числі внутрішні авіаперевезення.



Етапи впровадження Єдиного електронного квитка:



- залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів), а також Київський метрополітен;

- всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва;

- внутрішні авіа- та автобусні перевезення з розширенням географії міст.



Електронний кабінет пасажира в пілотному режимі буде доступний найближчим часом на транспортному порталі https://e-transport.gov.ua.