Стартує проект єдиного електронного квитка

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував старт пілотного проекту "е-квиток" в Києві, планується реалізувати його в повному обсязі до 30 червня 2021 року
Незабаром будуть додавати інші міста і види транспорту, в тому числі внутрішні авіаперевезення.
Етапи впровадження Єдиного електронного квитка:
- залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів), а також Київський метрополітен;
- всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва;
- внутрішні авіа- та автобусні перевезення з розширенням географії міст.
Електронний кабінет пасажира в пілотному режимі буде доступний найближчим часом на транспортному порталі https://e-transport.gov.ua.
Етапи впровадження Єдиного електронного квитка:
- залізничні перевезення (Київ-Харків; Київ-Одеса; Київ-Львів), а також Київський метрополітен;
- всі залізничні перевезення і весь муніципальний транспорт Києва;
- внутрішні авіа- та автобусні перевезення з розширенням географії міст.
Електронний кабінет пасажира в пілотному режимі буде доступний найближчим часом на транспортному порталі https://e-transport.gov.ua.
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