Стартує конкурс проєктів ревіталізації території музею-садиби Коцюбинського

09:38 30 березень Київ, Україна

За підтримки проєкту "Інтегрований розвиток міст в Україні II» оголошено конкурс «Коцюбинський вдома».

Про це повідомляє Вінницька міська рада, передає Укрінформ.

«Відповідно до рішення № 772 від 25 березня, виконавчим комітетом Вінницької міської ради вирішено провести Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію ревіталізації території музею М.М. Коцюбинського з облаштуванням громадського простору на прилеглій території в м. Вінниця», - йдеться в повідомленні.

Всеукраїнський конкурс має назву «Коцюбинський вдома», його планується провести до 3 жовтня поточного року. Замовником конкурсу виступає Департамент архітектури та містобудування міської ради.



Конкурс стартує 31 березня. В результаті відбору кращих ідей нове обличчя повинні знайти дитячий майданчик, площа з пам'ятником Коцюбинському і сад меморіального музею-садиби. Однак поза конкурсом будуть репрезентовані і приміщення музейного комплексу.



Як йдеться на сторінці конкурсу в Фейсбуці, ділянка, яка буде ревіталізована, розташована в старій частині мікрорайону Замостя у Вінниці і є історичною територією хутора Абазівка, що належав дідові письменника. На сьогодні він складається з двох зон: перша - це територія музею-садиби Михайла Коцюбинського (включаючи меморіальні будинки, адміністративний корпус та територію саду), друга - територія змішаного використання (площа з пам'ятником, дитячий майданчик і зона тротуару).



На початку 2020 року, вперше за пів століття почалася реставрація музею-садиби, де колись народився, жив і творив Михайло Коцюбинський. Важливим моментом при її проведенні було збереження автентичного вигляду приміщень, щоб кожен відвідувач музейного комплексу міг повернутися в часи, коли тут жила родина Коцюбинських. Процес реставрації завершиться не раніше 2022.



Організатори конкурсу - КП «Інститут розвитку міст», Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, Департамент культури Вінницької міської ради, Вінницький літературно-меморіальний музей М. Коцюбинського. Конкурс проводиться за підтримки проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II», який впроваджується німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für іnternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» при фінансуванні урядів Німеччини та Швейцарії.