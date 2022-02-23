Стартує конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба

16:46 30 вересень Київ, Україна

З 1 жовтня по 1 листопада буде проводитися конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Про це повідомляє представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.

"Кабмін прийняв проєкт постанови про проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України", - повідомив Мокан.

За його словами, документом також передбачено:

затвердити Положення про конкурс,

утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу, затвердити Положення про нього та його персональний склад,

доручити Мінкультури та інформаційної політики забезпечити здійснення видатків на проведення конкурсу в рамках бюджетних асигнувань, передбачених МКІП в держбюджеті на 2020 й рік.

"Конкурс триватиме з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Підбивання підсумків здійснюється Оргкомітетом конкурсу до 1 грудня 2020 року", - зазначив він.

Для відзначення кращих проєктів ескізів встановлюються такі премії:

перша премія - 100 000 гривень,

друга премія - 50 000 гривень,

третя премія - 30 000 гривень.