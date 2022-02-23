Стартує конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба

З 1 жовтня по 1 листопада буде проводитися конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
Про це повідомляє представник уряду в парламенті, народний депутат Василь Мокан.
За його словами, документом також передбачено:
- затвердити Положення про конкурс,
- утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу, затвердити Положення про нього та його персональний склад,
- доручити Мінкультури та інформаційної політики забезпечити здійснення видатків на проведення конкурсу в рамках бюджетних асигнувань, передбачених МКІП в держбюджеті на 2020 й рік.
Для відзначення кращих проєктів ескізів встановлюються такі премії:
- перша премія - 100 000 гривень,
- друга премія - 50 000 гривень,
- третя премія - 30 000 гривень.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі