16:31 09 червня Київ, Україна





Проголосувати за один з 5 варіантів можна у додатку "Дія" (розділ "Опитування") або в соціальних мережах "Укрпошти", Facebook або Instagram. Голосування триватиме з 9 до 15 червня. Стартувало голосування за ескіз нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!», повідомляє гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.Проголосувати за один з 5 варіантів можна у додатку "Дія" (розділ "Опитування") або в соціальних мережах "Укрпошти", Facebook або Instagram. Голосування триватиме з 9 до 15 червня.

Смілянський додав, що Укрпошта отримала понад 15 000 ескізів нової марки. Цю марку планують випустити у липні.