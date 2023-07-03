Стартували продажі нової марки «Доброго вечора, ми з України». Де і як купити

28 липня стартував продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України» від «Укрпошти». Перед випуском дизайн марки, за який проголосували 300 000 осіб, трохи покращили, заявив директор Ігор Смілянський.
Марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти, навіть у сільських. Також марки можна буде придбати онлайн – у магазинах пошти, Amazon та EBay.
Марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти, навіть у сільських. Також марки можна буде придбати онлайн – у магазинах пошти, Amazon та EBay.
При покупці марки також зберігаються обмеження:
- 2 листи марок кожного номіналу (2+2);
- конверти першого дня – 2;
- конверти – 10;
- листівки – 10.
Марка «Доброго вечора, ми з України» - вже четверта марка на військову тематику, яку випускає «Укрпошта».
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