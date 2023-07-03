Стартували продажі нової марки «Доброго вечора, ми з України». Де і як купити

09:18 28 липня Київ, Україна

28 липня стартував продаж нової марки «Доброго вечора, ми з України» від «Укрпошти». Перед випуском дизайн марки, за який проголосували 300 000 осіб, трохи покращили, заявив директор Ігор Смілянський.

Марка доступна у всіх відділеннях Укрпошти, навіть у сільських. Також марки можна буде придбати онлайн – у магазинах пошти, Amazon та EBay.
«Зрозуміло, що буде наш фірмовий мерч (і навіть відкривач для пляшок). Ну і лайфхак – як відрізнити справжню марку та мерч від хибних? На нашому немає трактора «Білорусь», – додав Смілянський.
При покупці марки також зберігаються обмеження:
  • 2 листи марок кожного номіналу (2+2);
  • конверти першого дня – 2;
  • конверти – 10;
  • листівки – 10.
Марка «Доброго вечора, ми з України» - вже четверта марка на військову тематику, яку випускає «Укрпошта».